صفية الصايغ موسم الإنجازات

المصدر: أبوظبي - البيان

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سطّرت بطلة الإمارات، صفية الصايغ، أروع الإنجازات، خلال العام الجاري، محققة 4 ميداليات في كأس العرب للدراجات الهوائية.

كما وقّعت أول عقد احترافي لها في رياضة ركوب الدراجات الهوائية، في سابقة تاريخية لها، وانضمت الصايغ، إلى فريق «WorldTour» للمحترفين، هذا العام، لتصبح أول لاعبة إماراتية في تاريخ دراجات الإمارات تنضم إلى صفوف فريق محترف وتشارك في البطولات الخارجية.

وقالت صفية الصايغ: شهد الموسم الحالي لحظات تاريخية، لم أتخيل أنني سأحققها، كان موسماً مذهلاً في مسيرتي، حصدت ذهبية البطولة الوطنية للدراجات الهوائية، وذهبية البطولة العربية، وكنت أول رياضية إماراتية تصعد منصة التتويج الآسيوي في فئة السيدات تحت 23 عاماً، وتمكنت من توقيع أول عقد احترافي، وهي أسعد اللحظات في حياتي، لأنها جاءت بعد جهد وشغف لتحقيق جزء من أحلامي.

وأعربت صفية الصايغ، عن بزوغ جيل جديد من الإمارات، في رياضة ركوب الداجات، مشيرة إلى قدوم لحظات تاريخية سوف يدوّنها أبناء الوطن في المستقبل القريب، وقالت:

يتزايد شغف ركوب الدراجات بشكل أكبر وأعمق هنا في الإمارات، وشهدت السنوات القليلة الماضية تغيرات كبيرة على مستوى هذه الرياضة، لتكون واحدة من أكثر الرياضات شعبية في الدولة، وتوفر قيادتنا الحكيمة كل السبل لدعم رياضة ركوب الدراجات الهوائية، لنسير وفق آلية صحيحة نحو مزيد من التطور مع مرور الوقت.

واختتمت: توفر ممارسة الرياضة العديد من الفوائد الصحية، وتعزز اللياقة البدنية لأجيال الشباب، لتمتع بحياة صحية ونشطة، فضلاً عن الفخر بانضمام أبناء الوطن إلى إحدى الرياضات التي تدعمها الدولة، للمضي قدماً، والمشاركة في رفع راية دولتنا عالياً في كل المحافل الرياضية، فهذا بالفعل امتياز إضافي، وحافز لتقديم أفضل الإمكانات. آمل أن نرى المزيد من راكبي الدراجات من جيل الشباب، لننطلق نحو مستقبل رياضي أكثر إشراقاً.

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