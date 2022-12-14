1200 مشارك في «مهرجان ليوا الدولي»

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق بعد غدٍ مهرجان ليوا الدولي 2022 أحد أبرز المهرجانات الرياضية لسباقات السيارات والرياضات التراثية والسباقات المحلية،، ويستمر المهرجان حتى 31 من الشهر نفسه بمشاركة متوقعة لأكثر من 1200 مشارك وذلك بالتعاون مع دائرة السياحة والثقافة بأبوظبي.

وتنتظر الانطلاقة مشاركة حمد البلوشي صاحب الحضور الدائم في المهرجان، والذي أكد اكتمال استعداداته للمشاركة في النسخة الحالية، متوجهاً بالشكر إلى اللجان المنظمة للسباقات ونادي ليوا الرياضي على ما يقوم به من أنشطة وفعاليات تدعم مختلف الرياضات التراثية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز