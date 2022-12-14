أغلى كؤوس هوكي الجليد 2022 تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان

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تنطلق اليوم بطولة كأس رئيس الدولة لهوكي الجليد في نسختها الخامسة بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي وتستمر منافساتها حتى يوم السبت المقبل.

يشارك في البطولة 4 فرق هي ستورمز والأكاديمية من الإمارات، إلى جانب فريق نادي الرئيس البيلاروسي، والفريق التتاري من تتارستان.

وأنهى نادي أبوظبي للرياضات الجليدية تحضيراته للبطولة التي تنطلق اليوم بحفل الافتتاح في الساعة السابعة والنصف مساء، يعقبه المباريات الرسمية، حيث يشهد اليوم الأول مواجهتين، تجمع الأولى بين فريق الرئيس البيلاروسي مع الفريق التتاري، ويلتقي فريق سترومز مع الأكاديمية في المواجهة الثانية.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة بدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني المجموعة للعب على اللقب في المباراة النهائية، فيما تقام مباراة تحديد الميدالية البرونزية بين ثالث ورابع المجموعة.

من جهته قال الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية إن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد تعد البطولة الأغلى كونها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين كان له الأثر الأكبر على التطور الكبير الذي شهده قطاع الرياضة بشكل عام، والرياضات الشتوية بشكل خاص.

ورحب المزروعي بالفرق المشاركة في البطولة، متمنياً التوفيق للجميع في أجواء مثالية وتنافسية تسهم في تقديم أداء قوي خلال مباريات البطولة.

ظروف جيدة

وقال حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية إن كأس صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد تقام هذا العام وسط ظروف جيدة للغاية خصوصاً وأن رياضة هوكي الجليد تعيش عصرها الذهبي بعد أن توج منتخبنا الوطني بكأس العالم لهوكي الجليد «المستوى الثالث» في إبريل الماضي.

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