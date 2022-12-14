تعاون بين اتحاد الجوجيتسو وصندوق الأجيال الصيني

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومنصة الاستثمارات الصينية الرائدة «صندوق الأجيال»، عن توقيع اتفاقية تعاون بينهما، تهدف إلى نشر وترسيخ ثقافة رياضة الجوجيتسو في الصين بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسيها. وتتيح الاتفاقية للطرفين الاستفادة من رياضة الجوجيتسو منصة للارتقاء بمستويات التبادل والتعاون بين الإمارات والصين في المجال الرياضي.

وتكتسب الاتفاقية أهمية استثنائية بالنسبة للجانب الصيني كونها تأتي بعد فترة وجيزة من اعتماد رياضة الجوجيتسو ضمن قائمة الألعاب الرسمية في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو التي ستقام في سبتمبر 2023، ودورة الألعاب العالمية تشنغدو 2025.

كما أنها ستسهم في تعزيز شعبية رياضة الجوجيتسو في جمهورية الصين الشعبية، ولا سيما في أوساط الشباب، ويتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية بغرض دعم استعدادات المنتخب الصيني للجوجيتسو للمشاركة في الألعاب الآسيوية من ناحية التشكيل والتدريب والمنافسات التحضيرية.

وقع الاتفاقية من جانب الاتحاد، فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي، وتوم وانغ، الشريك التنفيذي لدى صندوق الأجيال ممثلاً للصندوق بحضور عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي؛ وزهو بياو نائب رئيس بعثة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

وديفيد شي رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الصيني للجوجيتسو وآندي بي، مدير لجنة التدريب مجلس الجوجيتسو الصيني، وطارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو. وأكد عبدالمنعم الهاشمي أن هذه الشراكة تنسجم مع موقع أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو ومقراً لاتحاديها الآسيوي والدولي.

حرص

وقال: «يحرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو، كونه أحد أبرز اتحادات الجوجيتسو في العالم، على تعزيز شعبية هذه الرياضة في مختلف الدول، عبر تنظيم واستضافة البطولات التي تجمع نخبة أبطال العالم. ويمثّل هذا التعاون مع صندوق الأجيال أحدث مبادراتنا في هذا المجال.

والتي نسعى منها إلى مساعدة الصين على تطوير رياضة الجوجيتسو. وتهدف استراتيجيتنا إلى دعم جميع المبادرات الرامية إلى الترويج لهذه الرياضة وزيادة شعبيتها حول العالم».

وقال توم وانغ، الشريك التنفيذي لدى صندوق الأجيال: «نفخر بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو للترويج لهذه الرياضة في الصين. وتنسجم هذه المبادرة مع التزامنا التنمية المستدامة لخطة الحزام والطريق، وهي الاستراتيجية التنموية الطموحة التي اعتمدتها الحكومة الصينية عام 2013 للارتقاء بمستوى البنية التحتية العالمية.

ونتطلع قدماً لهذا التعاون المثمر مع شركائنا في دولة الإمارات، ونأمل أن تقود جهودنا إلى تأسيس منتخب وطني قوي وقاعدة جماهيرية عاشقة لرياضة الجوجيتسو بالاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة في هذا المجال».

كما تنص الاتفاقية على تقديم اتحاد الإمارات للجوجيتسو الدعم للمنتخب الوطني الصيني بتوفير الدعم الفني له على كل المستويات، بالاستعانة بالمدربين العاملين لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو لتدريب أفراد المنتخب، ودعم مشاركتهم في المعسكرات التدريبية المكثفة وبطولات الجوجيتسو المحلية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى البطولات العالمية وغيرها من الفعاليات الرياضية المتعددة التي تستضيفها الدولة.

وسيرسل اتحاد الإمارات للجوجيتسو مجموعة من المختصين والحكام لدعم المنافسات التجريبية لاختيار أعضاء المنتخب الوطني الصيني للجوجيتسو وغيرها من المنافسات ذات الصلة في الفترة التدريبية، ويتعاون الطرفان أيضاً لتطوير رياضة الجوجيتسو في مختلف مقاطعات الصين والبلديات فيها.

بطولات

وبموجب اتفاقية التعاون ستستضيف المدن الصينية العديد من بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وغيرها من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية المخصصة للمحترفين والهواة، بالإضافة إلى المعسكرات التدريبية المخصصة لتأهيل واعتماد الحكام والمدربين في رياضة الجوجيتسو.

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