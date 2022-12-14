«عائلة الخطيب» تتوج بـ«الأسرة العربية للشطرنج»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجت عائلة الخطيب «أحمد الخطيب وزوجته بشرى الشعيبي» من الأردن بالمركز الأول لبطولة الأسرة العربية للشطرنج الخاطف التي أقيمت على هامش بطولتي كأس الشارقة الدولية للسيدات، وكأس الشارقة الدولية للناشئين.

وشهد المنافسات الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور تريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج ونجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة وعلياء المازمي مدير البطولة - رئيس اللجنة الفنية.

وحلت عائلة بن إبراهيم «الأخوين عثمان موسى، ومحمد موسى» من الإمارات في المركز الثاني، وجاءت عائلة القديمي «الأب بشير القديمي، والإبن عبد الله القديمي» من اليمن في المركز الثالث، وفي المركز الرابع عائلة فواز «الأخوين نادية فواز ومحمد فواز» من لبنان، وجاءت عائلة الطاهر «عبد الرحمن الطاهر ومحمد الطاهر» من الإمارات في المركز الخامس.

تتويج

وقام الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا وتريم مطر ونجلاء الشامسي، وعلياء المازمي بتتويج الفائزين في المراكز المختلفة عقب ختام المنافسات، وتقدم الشيخ سعود المعلا بالشكر إلى رئيس وأعضاء نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على تنظيم بطولة الأسرة العربية.

وأكد الشيخ سعود المعلا أن تنظيم البطولة التي يرعاها الاتحاد العربي للعبة، تسهم في تطوير الشطرنج على المستوى العربي، كما أن العدد المشارك يبين أهمية هذه البطولة التي تقام بمشاركة 22 فريقاً من الأسر التي تمثل 8 دول عربية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز