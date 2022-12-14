سباق السرعة لـ«زوارق الفورمولا 1» غداً بالشارقة

المصدر: الشارقة - علي شدهان

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبتنظيم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وبالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بدت الشارقة بكامل جهوزيتها لاستقبال كوكبة النجوم المشاركين في بطولة العالم للزوارق السريعة «مونديال الفورمولا 1» بنسختها الـ21، التي تقام ضمن أسبوع الشارقة للبطولات العالمية 2022، بمشاركة 16 متسابقاً من مختلف دول العالم.

ويستقطب أسبوع الشارقة للبطولات العالمية، عدداً كبيراً من المشاركين، يتقدمهم نخبة أبطال العالم في سباقات الزوارق السريعة «الفورمولا 1»، وسباقات الدراجات المائية، إذ يقام سباق السرعة الأول يوم غدٍ، على أن يقام السباق الرئيس الأول بعد غدٍ، فيما يقام سباق السرعة الثاني الأحد، والسباق الرئيس الثاني والختام وتتويج الأبطال مساء الأحد.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس في مكان الحدث، على بحيرة خالد بحضور جاسم خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وأحمد عبيد القصير، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، والإيطالي نيكولا جيرمانو المروج العالمي للحدث، ونخبة من النجوم المشاركين في «مونديال الفورمولا 1».

21 عاماً

وأكد المدفع جهوزية الإمارة لاستقبال الحدث العالمي الكبير، مشيداً بالرعاة والداعمين والمساهمين في إنجاح الحدث، فيما حرص القصير على تأكيد دعم نادي الشارقة الدولي للرياضة البحرية للحدث، وإسهامه الفاعل في تحقيق أقصى درجات النجاح.

ورغم صعوبة التوقعات، إلا أن أبطال الإمارات في زورقي أبوظبي، مرشحون بقوة لخطف لقب جولة الشارقة من «مونديال الفورمولا 1»، إذ تقام جولة الشارقة وفق آلية جديدة تتمثل في إقامة سباقات السرعة والرئيس للجولتين الخامسة والسادسة في جولة واحدة، بهدف إتاحة فرصة المشاركة والمنافسة لأكبر عدد ممكن من المتسابقين حسب رصيد نقاط كل متسابق.

ويقف قائد زورق فريق أبوظبي رقم 6، شون تورنتي على قمة الترتيب بـ64 نقطة، ويطارده زميله ثاني القمزي، قائد زورق فريق أبوظبي رقم 5 برصيد 55 نقطة.

بينما يقف ثالثاً قائد زورق الفريق السويدي رقم 1، جوناس اندرسون برصيد 64 نقطة، والذي يدخل جولة الشارقة مدافعاً عن اللقب، فيما يحتل المركز الرابع، زورق فريق الشارقة رقم 12 بقيادة فيرديناند زيندبيرجن برصيد 34 نقطة، بينما يقف خامساً قائد زورق الفريق الفنلندي رقم 66، اليك ويكستروم بـ30 نقطة.

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