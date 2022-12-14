«آسيوية القوس والسهم» 20 ديسمبر

المصدر: الشارقة - وام

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أكملت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا للقوس والسهم استعداداتها لانطلاق البطولة القارية (المرحلة الثالثة) في الفترة من 20 وحتى 25 ديسمبر الجاري في ملاعب نادي الثقة بالشارقة. وتقام البطولة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتعد البطولة واحدة من كبرى البطولات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم، بفضل مشاركة أفضل المنتخبات، ولذا فإنها تقام وفق ثلاث مراحل، المرحلة الأولى أقيمت في بوكيت بتايلاند في الفترة من 14 وحتى 19 مارس الماضي، والمرحلة الثانية أقيمت في السليمانية بالعراق في الفترة من 6 وحتى 11 مايو الماضي، وتستضيف الشارقة المرحلة الثالثة.

وستعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن آخر ترتيبات استضافة البطولة، وعدد المنتخبات المشاركة، والمتوقع أن يفوق العدد الذي شارك في المرحلة الثانية من البطولة والذي بلغ 16 منتخباً آسيوياً.

وأكد حميد المشرخ، الأمين العام لاتحاد الإمارات للقوس والسهم، اكتمال التجهيزات لاستضافة هذا الحدث القاري الكبير الذي يحظى باهتمام جميع الدول الآسيوية وخاصة أن هذه البطولة الثالثة (الأخيرة) لبطولة آسيا هذا العام، وستكون بمقام ختام للموسم القاري.

وأوضح أن اللجنة المنظمة برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، تبذل قصارى جهدها لتقديم بطولة متميزة على الصعيدين الفني والتنظيمي وتليق باسم دولة الإمارات في تنظيم هذه المحافل الرياضية الكبرى.

وأشار إلى أن منتخب الإمارات يخوض المرحلة الأخيرة من برنامج إعداده استعداداً للمشاركة في البطولة بنادي الثقة للمعاقين في الشارقة والمستمر من 6 ديسمبر الجاري وحتى موعد البطولة.

وقال: وقع الاختيار على 16 لاعباً ولاعبة لتمثيل منتخب الإمارات في هذه البطولة، تحت إشراف المدرب البريطاني مايكل بيرت، والآمال عليهم كبيرة لتحقيق نتائج متميزة في هذه البطولة.

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