«عربية الدراجات» في الشارقة الجمعة

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت اللجنة المنظمة للبطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات مؤتمراً صحافياً في مجلس الشارقة الرياضي، للكشف عن تفاصيل البطولة.

والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تنطلق بعد غدٍ وتستمر حتى ديسمبر الجاري بمشاركة 17 دولة عربية في أكبر نسخة من البطولات العربية، وتواجد أكثر من 400 لاعب ولاعبة ومدرب وإداري، يتنافسون في ثلاث بطولات وهي «الطريق - السباقات الجبلية – أصحاب الهمم».

حضر المؤتمر الصحافي الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وياسر الدوخي مدير البطولة، وعدد من المسؤولين.

وأكد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي أن الاتحاد العربي ظل يسعى لقرابة الـ 16 عاماً من أجل محاولة اعتماد البطولة رسمياً في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات، وبالفعل نجحنا في ذلك لتكون هذه النسخة بالنقاط ومؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، كما أنها تضم أكبر عدد من الدول المشاركة وهو نجاح كبير وثقة في دولة الإمارات على تنظيم مثل هذه البطولات.

وقال منصور بوعصيبة: إن تواجد ما يقارب من 400 لاعب ولاعبة وإداري ومسؤول في النسخة الثانية للبطولة العربية المجمعة من 17 دولة، دليل على حرص الدول العربية عامة للتواجد والمشاركة نظراً للسمعة الطيبة التي تتمتع بها كل البطولات التي تنظم في أرض زايد أرض الخير بعد نجاحات كبيرة في تنظيم مختلف البطولات العالمية.

وأضاف: «نفخر أن تكون البطولة العربية المجمعة في الإمارات هي أول بطولة عربية معتمدة رسمياً في الاتحاد الدولي للدراجات ومؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 وهو ما دفع كل الدول للمشاركة والتنافس الشريف».

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