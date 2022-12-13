نخبة النجوم يشاركون في مبادلة للتنس

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشهد الدورة الـ14 من بطولة مبادلة العالمية للتنس، التي تقام في الفترة من 16 - 18 ديسمبر الجاري، على أرض المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية، مشاركة نخبة من اللاعبين على مستوى العالم، وبرنامج فعاليات متكامل تم تطويره لاستكمال النجاح الباهر الذي حققته البطولة منذ انطلاقتها.

وتم تأكيد مشاركة كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، وأندري روبليف، حامل اللقب، وفرانسيس تيافوي، المتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عام 2022، وكاميرون نوري، المصنف الأول في بريطانيا.

ويشهد اليوم الأول من البطولة منافسة قوية بين أُنس جابر، التي حققت إنجازات مذهلة في عام 2022 ووصلت إلى نهائي اثنتين من البطولات الأربع الكبرى، وإيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة لعام 2021 والمصنفة أولى في بريطانيا بفئة السيدات.

وقال سالم السليماني، مدير العمليات لدى شركة فلاش للترفيه: «ندرك أن الجمهور يتوقع الكثير من البطولة، ما يدفعنا لمواصلة تطوير برنامج الفعالية، بحيث تشتمل أجندتنا للعام الحالي على باقة من مباريات التنس عالمية المستوى وغيرها من الأنشطة المشوقة خارج الملعب. وقد أعادت بطولة مبادلة العالمية للتنس مراجعة استراتيجية تسعير التذاكر، وتعد تذاكر دورة عام 2022 أرخص من تذاكر الدورات السابقة، ما يمنح الجمهور قيمة استثنائية من حيث التكلفة».

وأضاف: «كما توفر قرية التنس المزيد من الفعاليات الإضافية، بما فيها دورات تدريبية يشرف عليها نجوم التنس، وجلسات تدريب اللاعبين، وعروض الجهات الراعية، وأنشطة ترفيهية مخصصة للأطفال، ومتاجر التجزئة وبيع المنتجات، وأداء تنس استعراضي على مسرح القرية، إضافةً إلى منافسات كأس مبادلة للمجتمع، بينما يحظى جميع حاملي التذاكر بتجارب متكاملة لدى حضور الفعالية التي تُلبي أذواق جميع أفراد العائلة على مدى أيامها الثلاثة».

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