«هيوشان» بطل مونديال السلة الثلاثية

المصدر: أبوظبي – البيان

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تُوج فريق يوبي هيوشان الصربي بلقب بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية، التي اختتمت منافساتها، أول من أمس، في ياس باي في أبوظبي، والتي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة على مدار يومين، بمشاركة 12 فريقاً مثلوا نخبة فرق العالم في كرة السلة الثلاثية.

وأحرز فريق يوبي هيوشان اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فيينا النمساوي بنتيجة 21 - 18 .

وهنأ عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، فريق يوبي هيوشان على فوزه بالبطولة، وأثنى على أدائه الرائع في المباراة النهائية والمنافسة القوية من جانب الفريقين وسط تشجيع وحماس الجماهير.

كما أشاد بالمستوى الرائع الذي ظهرت عليه الفرق المشاركة في البطولة العالمية التي تعد واحدة من أكبر الأحداث الدولية على صعيد كرة السلة الثلاثية.

وقال العواني: «نتطلع لمزيد من التعاون الوثيق مع الاتحاد الدولي للعبة في المستقبل».

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