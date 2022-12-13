نجاح كبيرلـ «الغولف الوطنية الموحدة»

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نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي، بنجاح كبير فعالية الغولف الوطنية الموحدة في نادي ياس إيكرز جولف أند كونتري في أبوظبي للاعبيه، بالتزامن مع توقيعه لمذكرة تعاون مع اتحاد الإمارات للغولف.

وقال طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «سعدنا بنجاح فعالية الغولف الوطنية الموحدة الذي نظمناها بالتعاون مع اتحاد الإمارات للغولف، وسعدنا بالأداء الرائع للاعبينا والأجواء الحماسية والإيجابية بين أصحاب الهمم وأقرانهم من الشركاء الموحدين، الأمر الذي عكس القبول الكبير الذي يحظى به الغولف في مجتمع الأولمبياد الخاص».

وأضاف: «تنظيم هذه الفعاليات الموحدة من أهم آليات تطوير المهارات الفعلية للاعبينا وتمكينهم ودمجهم، ويؤكد أداؤهم الرائع فيها على أن تدريباتهم تسير في الطريق السليم، وأنهم في أفضل حالاتهم، وأنهم على استعداد وجاهزية تامة للمشاركة في دورة الألعاب برلين 2023، وأنتهز الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لاتحاد الإمارات للغولف على التعاون معنا، وتوقيع المذكرة التي سنقوم في إطارها بأنشطة مشتركة مستقبلية كثيرة، وسننظم ورشاً تعريفية لصقل المدربين والحكام والمنظمين والمتطوعين لتعزيز الغولف وتنميته في إطار الأولمبياد الخاص الإماراتي».

حرص

ومن جانبه، قال اللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف: «يأتي تعاون اتحاد الإمارات للغولف مع الأولمبياد الخاص الإماراتي تأكيداً على حرصنا في الاتحاد على مشاركة مختلف الجهات داخل الإمارات في الأنشطة للنهوض برياضة الغولف بين اللاعبين من مختلف القدرات. إذ يحرص الاتحاد على توفير مختلف الفرص والمناسبات لكل شخص ليحظى بفرصة اللعب والمنافسة، فنحن جميعًا سواسية وإخوة بغض النظر عن العمر أو النوع أو القدرات، كلنا واحد».

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