أوتايغوي يتقدم 68 خطوة في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقدم الإسباني أدريان أوتايغوي 68 خطوة ليحتل المركز الرابع في الترتيب الأسبوعي الصادر أمس لجولة دي بي ورلد، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بالشراكة مع «رولكس»، مع تنافس نجوم العالم لحجز مقاعدهم مجدداً للتأهل إلى البطولة الختامية في دبي في العام المقبل.

وتقدم أوتايغوي جاء بفضل حلوله بوصافة بطولة دونهيل في جنوب أفريقياً، ليحقق 222 نقطة، رفعت رصيده الإجمالي إلى 242.4 نقطة هذا الموسم من «السباق إلى دبي».

واستفاد الجنوب أفريقي أوليفير بيكر والكندي أرون كوكيريل من حلولهما بالمركز الرابع في البطولة، ليتقدم الأول 32 خطوة ويصبح بالمركز 17 في ترتيب «السباق إلى دبي»، والثاني 65 خطوة ليصبح بالمركز 22 هذا الموسم. وبحسب روزنامة الموسم الجديد، ستقام 5 بطولات في الدولة، هيرو كاب ، بطولة أبوظبي إتش إس بي سي ، دبي ديزرت كلاسيك ، بطولة رأس الخيمة كلاسيك ، وبطولة جولة دي بي ورلد .

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