ايلسا جاكيمو تتوج بلقب «الحبتور للتنس»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توجت الفرنسية ايلسا جاكيمو بلقب الفردي لبطولة تحدي الحبتور الدولية الـ 25 لتنس السيدات بعد فوزها على البولندية ماجالينا فريخ،بمجموعتين دون رد، كما فاز الزوجي المصنف الأول والمكون من المجرية تيمية بوباس والفرنسية كريستينا ملادنوفيتش على الزوجي المكون من الأوكرانية كاترينا بوندرانكو والبولندية ماجالينا فريخ بمجموعتين دون رد.

وتوج سلطان الحبتور وأحمد خلف الحبتور الفائزات كما شاركت في التكريم البولندية كارولينا مدير عام منتجع الحبتور غراند.

وعبر خلف الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور عن سعادته البالغة بالنجاحات والمستوى الفني والتنظيمي للبطولة وقال :الحمد لله نجاح بدرجة امتياز ويضاهي كبريات البطولات للاعبات المحترفات.

تقدم

وأضاف: سعادتنا لا توصف لأن عملنا يتقدم بخطوات واسعة وثابتة وكل عام نشهد نجاحاً جديداً ومذاقاً خاصاً للبطولة ومع هذا فإن طموحاتنا في مجموعة الحبتور لا سقف لها موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة ومثمناً تعاون الاتحاد الدولي والحضور الجماهيري الذي أضاف الكثير إلى البطولة.

كما وجه الشكر إلى إدارة منتجع الحبتور غراند وحكام البطولة وملتقطي الكرات وكل من قدم يد العون وساهم في إنجاح البطولة وخاصة صحافتنا المحلية وهنأ الفرنسية ايلسا بالفوز كما هنأ الوصيفة البولندية ماجدالينا والزوجي الفائز باللقب متمنياً حظاً أوفر لباقي اللاعبات.

في السياق، ذكر حسام الجيوسي المدير الإعلامي للبطولة أن الاتحاد الدولي للعبة قام ببث مباشر للمباريات يومياً على موقعه.

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