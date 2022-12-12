اتحاد المواي تاي يشارك في فعاليات المهرجان التايلاندي بأبوظبي

المصدر: وام

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اختتم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج مشاركته في فعاليات المهرجان التايلاندي الذي نظمته السفارة الملكية التايلاندية بأبوظبي بحديقة أم الإمارات.

وأقيم المهرجان على مدار 3 أيام للتعريف بثقافة وفنون وتراث مملكة تايلاند للمجتمع الإماراتي الذي يشهد تعايشا لجميع الجنسيات على أرضه بمحبة وسلام.

وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش افتتح فعاليات المهرجان التايلاندي، بحضور الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، وسعادة وارافوت بو أبينيا سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وسعادة عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي والآسيوي.

وأقام اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج خلال فعاليات المهرجان حلبة للنزالات بجانب جناح لمنتجاته الرسمية بالإضافة لموقع مخصص لعمليات الميزان والفحص الطبي لكافة المشاركين، كما شهدت النزالات والمواجهات مشاركة 144 لاعباً بمختلف الفئات العمرية يمثلون 15 نادياً على مستوى الدولة.

وقال سعادة عبدالله سعيد النيادي " جسدت مشاركة الاتحاد في المهرجان التايلاندي أبهى صور التعايش والتواصل بين الشعوب على أرض الإمارات موطن السلام والتسامح".

وأكد أن الاتحاد حريص على التواجد في كافة المناسبات التي تساهم في نشر ثقافة المواي تاي في المجتمع والترويج لمسيرة اتحاد اللعبة وأجندة بطولاته وخططه وبرامجه التطويرية.



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