مجلس أبوظبي الرياضي يطلق «أبوظبي 360»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي، الاثنين، في نادي أبوظبي للكريكيت في أبوظبي كريكيت سبورتس هب، عن إطلاق أبوظبي 360، البرنامج الذي يهدف إلى مساعدة جميع أفراد مجتمع أبوظبي على تبني نمط حياة صحي على جميع المستويات البدنية والذهنية والاجتماعية، من خلال رحلة شخصية تعيد تشكيل مفهوم الفرد للياقة البدنية والذهنية، بحضور الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عدد كبير من القيادات وأصحاب القرار وممثلي الوسائل الإعلامية.

ويتضمن البرنامج مجموعة شاملة من الفعاليات الهادفة لمنح مختلف شرائح المجتمع الفرصة لتجديد حيويتهم، كما يقدم البرنامج تطبيقاً خاصاً يساعد المستخدمين على تحقيق أهدافهم المتعلقة بجوانب اللياقة البدنية والتغذية السليمة، إلى جانب الصحة الذهنية والتواصل الاجتماعي.

وأشاد الدكتور مغير الخييلي ببرنامج «أبوظبي 360»، مؤكداً أن الرياضة مهمة ولها تأثير إيجابي كبير على الفرد والمجتمع، فهناك العديد من الرياضات التي لها تأثير ملموس على ثقافة الدولة وقيمها، كما أنها تشكل طريقة مثلى لتوحيد الأفراد على تنوع خلفياتهم وثقافاتهم للتفاعل والاندماج في المجتمع عبر المشاركة والتطوع والتشجيع، مشيراً إلى أن الرياضة تعكس قيم المدن وتؤثر على ثقافتنا ومصادر ترفيهنا واقتصادنا وصحة مجتمعنا.

من جانبه قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «أبوظبي 360» سيساهم في تحفيز الجميع على اتباع نمط حياة صحي، وهو ما يعود بالنفع على الأفراد والعائلات والمجتمع بصورة عامة. مبيناً أن أبوظبي 360 يرحب بمشاركة جميع أبناء المجتمع على اختلاف أعمارهم، وبغض النظر عن مستوى اللياقة البدنية التي يتمتعون بها، لتعزيز لياقتهم البدنية واتباع نمط حياة متوازن للوصول إلى المستوى الذي يرغبون به، مشيراً إلى أن العديد من المزايا الإضافية للبرنامج سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القادمة.

واختتم العواني قائلاً: البرنامج الجديد يهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف الإمارة في أن تكون المكان الأكثر سعادة وصحة بحلول عام 2030، كما يسعى البرنامج لتعزيز مستوى جودة الحياة الاجتماعية في إمارة أبوظبي، ويتطلع لإرساء دعائم التلاحم والتكامل والتعاون بين أفراد المجتمع وتوفير سبل معيشة كريمة وعادلة للجميع.

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