«جودو الإمارات» يشارك في بطولة القدس للأساتذة

المصدر: أبوظبي - وام

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يشارك منتخب الإمارات للجودو في بطولة الأساتذة في مدينة القدس خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر الجاري، والتي يشارك فيها 395 لاعباً من بينهم 36 من أبرز اللاعبين المصنفين حول العالم.

وتقام قرعة البطولة يوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر، عبر تقنية الفيديو، بمشاركة ممثلي 59 دولة، عقب انضمام اليابان متصدر التصنيف العالمي بجانب منتخبنا الوطني ومنتخب المغرب ممثلين للجودو العربي، وسيمثل الإمارات في البطولة كل من باشا نوجزاري في وزن تحت 81 كجم، وظفار كوسوف تحت 100 كجم.

وأتم اللاعبان الجاهزية للمشاركة لحصد المزيد من النقاط، لرفع تصنيفهما من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وكان الاتحاد الدولي للجودو قد حدد اللاعبين المصنفين الأوائل عقب ختام منافسات بطولة طوكيو غراند سلام، حيث سيحصل اللاعبون المتوجون بالميدالية الذهبية في بطولة القدس المقبلة على 1800 نقطة.

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