ناشئات الإمارات بطل آسيا لسباعيات الرجبي

المصدر: دبي - البيان

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فاز منتخب الإمارات للناشئات بالميدالية الذهبية وكأس بطولة آسيا لسباعيات الرجبي تحت 18 سنة، حيث تغلب على الهند في المباراة النهائية بنتيجة 26 - 5، في ختام البطولة التي أقيمت بمدينة كاتماندو في نيبال، ونال منتخب الناشئين الميدالية الفضية في البطولة نفسها، وخسر من منتخب كوريا الجنوبية المصنف الأول آسيوياً 17 - 21.

واستقبل عبدالله الشامسي سفير دولة الإمارات بنيبال بعثة المنتخب وهنأهم بالإنجاز.

وقال محمد الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي: «الإنجاز ثمرة جهود كبيرة، وعمل متكامل، من مجلس إدارة الاتحاد، والجهازين الفني والإداري وجميع اللاعبين، وبهذا الإنجاز يكون اتحاد الإمارات حقق 9 ميداليات خلال عام 2022 على جميع مستويات المنتخبات ومنها ذهبيتا آسيا للشباب والشابات تحت 20 سنة بأوزبكستان، وذهبية الرجال وفضية السيدات بتايلاند، وفضية السيدات بالبطولة العربية بتونس، وبرونزية السيدات ببطولة كأس آسيا بإندونيسيا، وفضية كأس آسيا للرجال.

وقالت خولة وليد لاعبة منتخب الناشئات، كنا نتمنى الفوز بالبطولتين، ولكن خسر الشباب اللقب، وعلينا التفكير في المستقبل.

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