4 أعضاء من الإمارات في لجان «عربي اليد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختار الاتحاد العربي لليد 4 شخصيات من الإمارات لعضوية اللجان المختلفة بالاتحاد، وهم عبدالسلام المحيربي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لليد رئيس لجنة الحكام، لعضوية لجنة الحكام، وداوود المليح رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد لعضوية اللجنة الإعلامية، وأنيسة الشدادي رئيسة اللجنة النسائية، نائبة لرئيس اللجنة النسائية بالاتحاد العربي وهو المنصب الأول الذي تتولاه ابنة الإمارات، وعوض اليعقوبي مشرف اللعبة بنادي الجزيرة، عضوية لجنة المسابقات بالاتحاد العربي.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي الذي عقد بمدينة الدمام السعودية.

وتعد أنيسة الشدادي إحدى القيادات الرياضية النشطة بكرة اليد وتملك خبرات واسعة أهلتها للوجود ضمن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد على مدار أربع دورات، وحققت منتخبات اليد للسيدات والناشئات العديد من الإنجازات على المستوى الخليجي والعربي.

وأعربت أنيسة الشدادي عن سعادتها بثقة الاتحاد العربي والتي تحملها مسؤولية كبيرة للعمل على نشر اللعبة والارتقاء بلاعباتها محلياً وخليجياً وعربياً وبطموحات الوصول للعالمية، وتمنت أن تكون عند حسن الظن، كما وجهت الشكر لاتحاد الإمارات لليد على الدعم الدائم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز