28 لاعباً في معسكر ألعاب القوى بجنوب أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

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غادرت بعثة منتخبنا الوطني لألعاب القوى إلى جنوب أفريقيا لإقامة معسكر إعدادي في الفترة من 12 إلى 31 ديسمبر الحالي، ويندرج ضمن خطة تجهيز منتخباتنا الوطنية للمرحلة المقبلة، بما يتماشى مع استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد المستقبلية، وتصميم البرامج التي ترتكز على أفضل الممارسات التي تعزز استدامة التطور الفني والبدني للاعبين واللاعبات.

ويرأس البعثة، التي تضم 28 لاعباً ولاعبة، علي غزوان البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، وتضم أحمد سالم الدرمكي مدرب مساقات متوسطة وطويلة، ومبروك العكرمي مدرب سرعات، وحسن محمد محمود مدرب رمي، ومروة خالد الجسمي إداري سيدات.

وأكد علي غزوان، أهمية المعسكر الإعدادي في جنوب أفريقيا لتعزيز قدرات اللاعبين واللاعبات، واكتساب وتطوير المهارات والخبرات من خلال الإعداد في بيئات مناسبة وملائمة مع التوجهات المستقبلية لمجلس إدارة الاتحاد الذي يرسخ اهتمامه بالمنتخبات الوطنية القادرة على المنافسة في المحافل الخارجية، تطلعاً إلى واقع أكثر إشراقاً للمنتخبات الوطنية المختلفة في «أم الألعاب».

وقال غزوان إن التعاون البناء والإيجابي بين الاتحاد والأندية يرسخ النظرة المستقبلية لتطوير هذه اللعبة، كما أن التطور الفني الجيد الذي رافق المرحلة الماضية من خلال المنافسات القوية في مختلف البطولات، والتي تم تنظيمها يعكس قيمة المواهب الجيدة التي نسعى لصقلها وتطويرها، حتى تكون المخرجات المرجوة للمنتخبات الوطنية وفق أفضل التطلعات المرجوة لتحقيق المنجزات الوطنية.

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