ختام «ماراثون الإمارات للدراجات المائية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أسدل الستار أول من أمس على منافسات الجولة الثانية من منافسات ماراثون الإمارات للدراجات المائية والذي أقيم على شاطئ كاسر الأمواج في أبوظبي، بمشاركة مميزة لثلاث فئات و32 دراجة من الإمارات والكويت، بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وشهدت منافسات «فئة العمالقة» فوز الكويتي أحمد الدواس بالمركز الأول وجاء ثانياً الإماراتي سيف خليفة بن فطيس وثالثاً الإماراتي يونس العوضي.

وضمن فئة «واقف محترفين» توج أيضاً راشد الدواس وحل ثانياً الإماراتي عبد الله الحمادي، وثالثاً سلمان العوضي.

وفي فئة «جالس محترفين» جاء الإماراتي سلمان العوضي في الصدارة، وثانياً خليفة بالسلاح، وثالثاً أبوبكر المري.

وتوج الأبطال الفائزين سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية وخليفة السويدي مشرف عام السباق، وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي.

وقال خليفة السويدي تعد المشاركة في الماراثون تحدياً خاصاً للمتسابقين من أجل تقديم الأفضل الأمر الذي يعطي حماسة للمنافسات التي من الممكن أن تستمر فيها قيادة الدراجة لساعة أو ساعة ونصف حسب فئة السباق.

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