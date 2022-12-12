تتويج الفائزين في تحدي خورفكان الجبلي

المصدر: الشارقة - البيان

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توج مجلس الشارقة الرياضي الفائزين في فئات تحدي خورفكان الجبلي الذي أقيم أول من أمس في نسخته الرابعة حيث فاز بالمراكز الثلاثة الأولى كل من عبيد النعيمي وموزة المهيري وكيريس براون.

وشهد السباق مشاركة 150 متسابقاً من الجنسين واشتمل على 5 فئات بإجمالي 42 فائزاً حصلوا على جوائز مالية إضافة إلى ميداليات السباق التي تمثل جبل الرابي الشامخ..

وحققت الفعالية نجاحاً لافتاً حيث تزامنت مع اليوم العالمي للجبال، كما تأتي ضمن خطة مجلس الشارقة الرياضي للفعاليات الرياضية المجتمعية.

وحظي السباق بتفاعل وحماس المتسابقين من مختلف الفئات العمرية وشاركت العديد من المؤسسات والجهات المساهمة في الحدث منها القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة بالشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وبلدية مدينة خورفكان ونادي خورفكان ومستشفى خورفكان وإدارة جناح الجو والدفاع المدني للمنطقة الشرقية وشركة بيئة والمركز الوطني للبحث والإنقاذ وفريق ساند التطوعي ومركز الشارقة للتطوع.

حضر حفل الختام عبدالله علي سلطان عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس.

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