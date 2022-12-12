الكشف عن تفاصيل «عربية الدراجات» اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تعقد اللجنة المنظمة للبطولة العربية المجمعة للدراجات اليوم مؤتمراً صحفياً في مجلس الشارقة الرياضي للكشف عن تفاصيل البطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات والتي تقام في الشارقة خلال الفترة من 17-27 ديسمبر الجاري وتشمل بطولات (الطريق – الجبلي – ذوي الإعاقة) وتقام في الشارقة وكلباء والتي تشهد إقامة عدد من السباقات.

ويشهد المؤتمر اليوم حضور الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات منصور بوعصيبه، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، ومدير البطولة ياسر الدوخي، ورئيس مؤسسة مدينة الشارقة للإعلام «شمس» خالد المدفع.

وانطلقت أول نسخة من البطولات المجمعة للدراجات العام الماضي في القاهرة، وتم الإعلان عن استضافة الإمارات للنسخة الثانية من البطولة وتشهد كافة منافسات الدراجات، باستثناء البطولة العربية للمضمار التي أقيمت في أكتوبر الماضي بالقاهرة، ويكشف اليوم عن عدد المشاركين في البطولة الهامة للكثير من الدول العربية والمشاركين حيث إنها أصبحت بطولة معتمدة ومسجلة في الاتحاد الدولي ومؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 بنقاط المشاركة.

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