حدث تاريخي.. «وورلد اكواتيك» المسمى الجديد لـ «دولي السباحة»

المصدر: ملبورن - البيان

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صوتت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة «فينا» التي عقدت في مدينة ملبورن الأسترالية على اقتراح حسين المسلم رئيس الاتحاد بتغيير اسم «فينا» ليصبح الاتحاد الدولي للألعاب المائية، «وورلد اكواتيك»، وتأتي خطوة المسلم بتغيير اسم الاتحاد الدولي في إطار التغييرات التي يجريها منذ توليه الرئاسة قبل نحو 18 شهراً.

وأكد المسلم أن الاسم الجديد، يشمل جميع الرياضات المائية، السباحة والغطس والغطس عن المرتفعات والرقص الإيقاعي وكرة الماء والسباحة في المياه المفتوحة، وأشار لأهمية مواكبة التغيير لمصلحة الرياضيين في جميع أنحاء العالم.

وقال المسلم أمام أعضاء الجمعية العمومية: (فينا) لا يشمل جميع رياضات الألعاب المائية ومجتمعها، يشمل اتحادنا الدولي مع أسرة الألعاب المائية، رياضات أخرى وهي السباحة الإيقاعية والغطس والغطس من المرتفعات والسباحة في المياه المفتوحة وكرة الماء، الزمن يتغير، وعلينا جميعاً أن نتكيف مع متغيرات العالم الحديث، واتحادنا ليس استثناء.

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