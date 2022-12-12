عمر كريملي: الملاكمة مستمرة في الأولمبياد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد عمر كريملي رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، ثقته في وجود الملاكمة في الأولمبياد، وقال قمنا بالتحقيقات اللازمة بشأن اتهامات الفساد، وعاقبنا المسؤولين عنه بالإيقاف مدى الحياة، جاء ذلك خلال حضور كريملي الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للملاكمة في أبوظبي، والذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وأشاد كريملي في مؤتمر صحافي باستضافة أبوظبي للمنتدى، وقال: الإمارات تحترم كل الثقافات والقيم العالمية، لذلك، فهي موطن للملاكمة.

ويجمع المنتدى خبراء ورواد اللعبة، لمناقشة المواضيع المتعلقة بالملاكمة، ومنها دور الملاكمة في نشر رسالة السلام،والتحديات التي تعيق من تطور الملاكمة .

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