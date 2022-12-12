صدارة رباعية في «دولية الشارقة لشطرنج السيدات»

المصدر: الشارقة - البيان

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تقاسمت أربع لاعبات قمة النسخة 12 من بطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ويستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج من 8 إلى 17 ديسمبر الجاري بعد اليوم الأول بالحصول على العلامة الكاملة، وهن الرومانية ايما أوبادا والإيرانية ميترا أصغر زاده والأرمينية آرمين بابايان ولاعبة تركمانستان جمال أوزدورديفا.

واحتلت روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج الوصافة برصيد 2.5 نقطة بعد تعادلها مع البولندية فيرونيكا زابزانسكا في الجولة الثالثة .

وحققت لاعباتنا عائشة سيف آل علي الفوز على الهندية جينشيثا نيكالابودي فيما تعادلت عائشة محمد المعيني مع القطرية خلود الخليفي، فيما خسرت لاعبتنا فاطمة سيف آل علي من المصنفة الثانية الأوكرانية آفا سليمانوفا، وخسرت عبير علي من السلوفينية بيترا كيجار.

وحضر افتتاح الجولتين الثانية والثالثة على الطاولة الأولى نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وميثه عيسى الذباحي عضو مجلس إدارة النادي وحمدة العقروبي رئيس لجنة الاستثمار والتسويق بالنادي.

مكانة كبيرة

وأعربت علياء المازمي مديرة البطولة ورئيس اللجنة الفنية للنادي عن سعادتها بالمستوى الذي تظهر عليه البطولة سواء من الناحية التنظيمية أم الفنية مع التزام اللاعبين واللاعبات بالتعليمات من قبل اللجنة المنظمة، مؤكدة أن مشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات في البطولات الثلاث يؤكد المكانة الكبيرة لهذا الحدث، كما أن المكاسب كبيرة من تنظيم هذه النسخة لاحتكاك لاعبينا ولاعباتنا بمختلف المدارس.

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