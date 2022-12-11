أكاديمية اسبيدو تهدي الإمارات 24 ميدالية ملونة في بلغراد للباليه المائي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أهدت أكاديمية اسبيدو في دبي دولة الإمارات 24 ميدالية ملونة منها 20 فضة، وأربع برونزيات في البطولة الدولية للباليه المائي في صربيا - بلغراد بعد منافسة قوية مع «صربيا الدولة المستضيفة، والمجر، ومالطا وتركيا، وبلغاريا، وتشيكوسلوفاكيا»، وكانت المنافسة قوية للمراحل السنية تحت 8 سنوات و10 سنوات و12 سنة، حيث تضمنت المنافسة أكثر من 250 لاعبة ولاعباً.

وتوجت دولة الإمارات عبر أكاديمية اسبيدو في دبي وحصلت على المركز الثاني Team U12 للفريق تحت 12 سنة والذي احتوى على 9 لاعبات - والمركز الثاني للمنافسة المشتركة combo - والمركز الثالث فردي Solo تحت 12 سنة باللاعبة Apolline Thackeray - والمركز الثالث فردي solo تحت 10 سنوات باللاعبة لي لي الشاذلي، وهي أصغر لاعبة تمت مشاركتها في المنافسة من قبل أكاديمية اسبيدو- وأيضاً المركز الثالث للثنائي Dute تحت 12 سنة باللاعبات هيا يرفأ ونور يرفأ - وأخيراً المركز الثاني للثنائي Dute تحت 10 سنوات باللاعبات لي لي الشاذلي Lily Elshazly وMelis Aznavuloglu.

وتقدمت دراجانا مدربة الفريق بالشكر لكل من دعمها لتحقيق هذا الإنجاز الرياضي وبشكر خاص لاتحاد الإمارات للسباحة ومجلس دبي الرياضي.

كما تشير الدكتورة الشيماء محمد إبراهيم الأستاذة بكلية التربية الرياضية والأخصائية النفسية للفرق الرياضية والمستشارة الرياضية بمجلة نوبل بدبي إلى وجود فريق قوي بأكاديمية اسبيدو قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات لدولة الإمارات في البطولات المقبلة خاصة أن دولة الإمارات تتحضر لاستضافة بطولة دولية في الأشهر المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز