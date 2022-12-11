24 ميدالية للباليه المائي في بطولة صربيا الدولية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت أكاديمية اسبيدوا التابعة لاتحاد الإمارات للسباحة بـ 20 ميدالية فضية و4 ميداليات برونزية خلال مشاركتها في البطولة الدولية لناشئي الباليه المائي، والتي اختتمت مؤخراً في العاصمة الصربية بلغراد، وشارك فيها 250 لاعبة يمثلن 8 دول هي صربيا الدولة المستضيفة والإمارات وتركيا وسلوفاكيا والمجر ومالطا والجمهورية التشيكية وبلغاريا المستضيفة.

ونالت الإمارات المركز الثاني في المنافسة المشتركة على الرغم من المنافسة القوية من المنتخبات المشاركة، كما حصلت الإمارات على المركز الثالث في منافسات الفردي، والمركز الثاني في المنافسات الثنائية، بعد أن تفوقت أكثر من لاعبة خلال المنافسات مثل لي الشاذلي وهيا يارف ونور يارف، كما حصلت الإمارات على المركز الثاني في منافسات الفريق الجماعي المكون من 9 لاعبات وأيضاً المكون من 8 لاعبات، كما نالت اللاعبة لبرلين على المركز الثاني وحصلت على الميدالية الفضية تحت 12 سنة في مسابقة الفردي.

وأثنت المدربة دراجانا تاناسيجيفيتش على أداء اللاعبات وتفوقهن خلال منافسات البطولة.

وأبدت الدكتورة الشيماء محمد إبراهيم مشرفة الأكاديمية سعادتها بالإنجاز الذي حققه فريق الإمارات خلال البطولة على الرغم من قوة المنافسات، ووجهت الشكر إلى اتحاد السباحة ومجلس دبي الرياضي وكل من دعم وساند تلك المشاركة الدولية القوية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز