ماراثون زايد الخيري في الإسكندرية 23 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري عن 40 رحلة عمرة شاملة التكاليف ستقدم للمشاركين في الماراثون الذي سيقام بالإسكندرية يوم 23 ديسمبر الجاري ويخصص دخله لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق والحوادث، بالإضافة إلى جوائز السباق المقررة من قبل اللجنة المنظمة للماراثون وقدرها 5 ملايين جنيه مصري ستوزع حسب المسافات والفئات المقررة للسباق.

وأشار الكعبي إلى أنه سيجري السحب على جوائز رحلات العمرة بين المشاركين في الماراثون عقب نهاية السباق مباشرة، لتكون هذه هي أكبر قيمة للجوائز تقدم في مختلف نسخ الماراثون التي تقام في أبوظبي ونيويورك.

وقال الكعبي: «الماراثون يحظى باهتمام على أعلى مستوى في الإمارات حيث يسير وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة من قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ونحن كلجنة منظمة لا نتعامل بوصفه سباقاً رياضياً خيرياً وفقط.

وإنما ننظر إليه ونعمل فيه بوصفه عملاً إنسانياً نبيلاً يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويؤكد الأهداف السامية التي تعمل من أجلها دولة الإمارات، وتدعو لها في دعم الخير والمحبة والسلام والأعمال الإنسانية في كل مكان بالعالم.

وأشار إلى أن نسخة الماراثون التي ستقام في الإسكندرية بالتزامن مع شهر احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الحادي والخمسين، ستكون تجسيداً لعمق وقوة وترابط العلاقات الإماراتية المصرية ورسالة حب بين الشعبين المصري والإماراتي، وما يجمعهما من علاقات تمتد إلى أكثر من خمسين عاماً.

وقال الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي: «الماراثون يقام تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونسخة الإسكندرية ستكون كرنفالاً رياضياً وفنياً شاملاً.

حيث ستقام على هامشه العديد من الفعاليات الفنية والاجتماعية من الإمارات، وعدد من المؤسسات المشاركة في دعمه مثل محافظة الإسكندرية، ووزارة الشباب والرياضة المصرية، عبر مختلف فرقهم، وكذلك من خلال جمعيات المجتمع المدني المصرية المشاركة في دعم نشاط وفكرة ومبادرات الحدث».

نقلة نوعية

وعن مسار الماراثون قال: سيقام على مسار طوله 10 كم، والأنشطة والفعاليات المصاحبة له ستقام على طول المسار، وكذلك عند نقطة الانطلاق ونقطة الختام من أمام استاد الإسكندرية الرياضي (أقدم استاد رياضي في أفريقيا والشرق الأوسط).

وأكد الكعبي أن نسخة الإسكندرية ستكون نقلة نوعية في مسيرة الماراثون بمحافظات جمهورية مصر العربية الشقيقة، والماراثون في كل مكان بشكل عام، خصوصاً بعد الإقبال الكبير على المشاركة من الآلاف، والاستعدادات المكثفة لاستقبال الماراثون ودعم أهدافه الخيرية النبيلة، مشيداً بدور وزارة الشباب والرياضة المصرية وتعاونها الكبير مع اللجنة المنظمة العليا الإماراتية في كل مراحل الماراثون ونسخه السبع، وأيضاً محافظة الإسكندرية بمختلف هيئاتها ودواوينها، ومن قبل محافظ الإسكندرية شخصياً.

وكذلك مستشفى أهل مصر الذي سيخصص دخل الماراثون لصالحه، ومن مختلف الجهات الرسمية والشعبية المتعاونة في تنظيم الماراثون وإخراجه بالمستوى والشكل الذي يناسب اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والمكانة التي وصل إليها الماراثون بعد 6 نسخ أقيمت في مصر حتى الآن وحققت نجاحاً كبيراً.

وهنا لابد من الإشادة أيضاً بدعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بكل ما لديها من خبرات وجهود هائلة في مجال الخدمات الصحية والإنسانية، حيث إن وجودها لدعم ومساندة اللجنة المنظمة للماراثون يمثل قيمة مضافة مهمة تعزز مكتسبات وأهداف الماراثون خاصة في الجانب الصحي الذي يعد أحد أهم أجنحة الهلال الأحمر الإماراتي.

وبلغت الأعداد المسجلة للمشاركة في الماراثون حتى الآن أكثر من 10 آلاف مشارك، فيما تؤكد المؤشرات أن أعداد المشاركين ستزيد على 30 ألفاً ليكون هذا هو ثاني أكبر عدد للمشاركين في ماراثون زايد الخيري بمحافظات مصر بعد نسخ القاهرة الثلاث الأولى التي بلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 180 ألف مشارك.

الجدير بالذكر أن أول نسخة للماراثون أقيمت بتوجيهات مباشرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في عام 2001 بأبوظبي ثم توسعت خريطة السباق ليقام في نيويورك بداية من عام 2005، ويخصص ريعه لصالح مؤسسة كيدني فونديشن الشهيرة، ثم توجه إلى مصر .

حيث أقيمت أول نسخة للماراثون في عام 2014، وتخصص كل النسخ عائداتها لصالح المشروعات الصحية والمؤسسات التي تعمل من أجل صحة الناس وتقدم خدماتها لهم بالمجان.

مسارات

كشفت اللجنة المنظمة للماراثون أنه سيتضمّن عدداً من المسارات والفئات والمراحل، حيث ستكون المرحلة الأولى لمسافة كيلومترين، وهي مخصصة لأصحاب الھمم والأطفال تحت 10 سنوات وكبار السن فوق 60 عاماً، فيما يقام السباق الرئيس لمسافة 10 كم للرجال والسيدات والمحترفين، وهو الجزء الأكبر من السباق.

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