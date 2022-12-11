بدء ترتيبات سباق أبوظبي للتجديف التراثي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن انطلاق ترتيبات سباق أبوظبي للتجديف التراثي فئة 40 قدماً، الذي من المقرر أن يقام 24 ديسمبر الجاري، ضمن أجندة النادي للأنشطة والرياضات المتنوعة خلال موسمه الحالي.

وكانت عملية التسجيل قد بدأت منذ الخميس الماضي، وتستمر حتى العشرين من ديسمبر الجاري، قبل انطلاق السباق بأربعة أيام.

ويولي نادي أبوظبي للرياضات البحرية أهمية كبرى لجهود الحفاظ على التراث البحري من خلال السباقات المتنوعة التي ينظمها كل موسم، لتستعيد ذكريات رحلة الآباء والأجداد عبر العقود، تعزز الهوية الوطنية عند الأجيال المتعاقبة.

ويعد السباق أحد المنافسات المهمة للرياضات التراثية ضمن السباقات الكثيرة والمتنوعة، التي ينظمها النادي بنجاح طوال الموسم البحري في العاصمة أبوظبي.

ضوابط

وحددت اللجنة المنظمة للسباق ضوابط المشاركة والتسجيل، كما أصدرت شروط وتعليمات السباق، والتي تتضمن توزيع القوارب المشاركة على 3 أشواط وفق القرعة، بحيث يتأهل منها أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى الشوط الختامي الرابع.

وأكدت اللجنة المنظمة ضرورة التقيد والالتزام باللوائح والقوانين التي تم توزيعها خلال عملية التسجيل والإعلان عن المنافسة، بالإضافة إلى أهمية الالتزام باللوائح التي تحدد عدد البحارة في كل قارب.

ومن المقرر أن ينطلق السباق من جزيرة اللؤلؤ، ولمسافة 4 كيلومترات حتى خط النهاية، مقابل مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية في كورنيش أبوظبي.

وثمن خليفة الرميثي مشرف قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للسباقات التراثية بكل فئاتها، مما ساهم في زيادة الإقبال على المشاركة فيها، والتفاعل مع الأنشطة المصاحبة لها.

وقال: «يحرص أبناء الإمارات على التواجد في هذه السباقات التي تربط الماضي بالحاضر، من أجل التفاعل مع هذا الإرث الغني بمفرداته التنافسية المميزة، ونتوقع أن يشهد السباق مشاركة كبيرة من البحارة والنواخذة، بعد أن شهدت الأيام الأولى حرص العديد منهم على التسجيل من أجل المشاركة والتأكيد على التواجد في هذه الحدث السنوي المميز».

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