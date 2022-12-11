لا مفاجآت في أولى جولات «دولية الشارقة لشطرنج السيدات»

المصدر: الشارقة-عدنان الغربي

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انطلقت، مساء أول من أمس، منافسات النسخة 12 لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات والنسخة الثانية لبطولة كأس الشارقة الدولية للناشئين التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ويستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج حتى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 220 لاعباً ولاعبة من 40 دولة.

وجاءت الجولة الأولى لبطولة السيدات بلا مفاجآت، حيث حققت كبار المصنفات انتصارات سهلة ومتوقعة ومن أبرز النتائج فوز المصنفة الأولى البوسنية ايلينا بوريتش على المصرية نهى محمد يوسف، وفازت المصنفة الثانية الأوكرانية آفا سليمانوفا على لاعبتنا عائشة النعيمي، وتغلبت المصنفة الثالثة لاعبة أذربيجان سابينا إبراهيموفا على العمانية أناة العيسائية.

كما فازت السلوفينية بيترا كيجار على الهندية نيكالابودي ينشيتا وفازت الرومانية داريا ليهاتشي على لاعبتنا عبير علي.

وافتتحت نجلاء عبد الله الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة منافسات الجولة الأولى بحضور تريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، عبد الكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، خلود الزرعوني رئيس اللجنة النسائية في اتحاد الإمارات للشطرنج وعمران عبد الله النعيمي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج .

وسعيد العاجل الخبير الرياضي في مجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة وعدد كبير من الأسرة الشطرنجية وجمهور غفير.

وقامت نجلاء عبد الله الشامسي بتكريم المؤسسات والشركات الراعية للبطولة قبل ضربة البداية، تقديراً لدعمها وجهودها في إنجاح الحدث الشطرنجي ومختلف الفعاليات التي ينظمها نادي فتيات الشارقة للشطرنج.

مكانة مرموقة

وأكدت نجلاء الشامسي أن الإقبال الكبير للمشاركة في البطولة من مختلف الجنسيات يعكس مكانتها المرموقة على الساحة الشطرنجية الدولية، وقالت: ما حققناه من نجاحات مستمرة على مدار السنوات الماضية يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز ونجدد شكرنا لكل الذين ساهموا معنا وشاركونا هذا النجاح والوصول إلى أهدافنا وتطلعاتنا من أجل تطوير لعبة الشطرنج وتعزيز مكانة الشارقة عاصمة للعبة الأذكياء ومنارة للثقافة والإبداع.

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