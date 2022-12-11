منتخب السباحة إلى بطولة العالم في أستراليا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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غادرت بعثة المنتخب الوطني للسباحة للمشاركة في بطولة العالم للسباحة 2022 للمجرى القصير 25، المقامة في ملبورن بأستراليا في الفترة من 13 حتى 18 الجاري.

وضمت بعثة المنتخب المدرب مروان الحتاوي، إضافة إلى السباحين عمر الحمادي وسالم غالب.

وأكد يوسف الأحمد، عضو لجنة تسير الأعمال رئيس لجنة المنتخبات، أن سالم غالب سيشارك في سباقين وهما 100 متر حرة و100 متر فراشة، أما عمر الحمادي فيشارك في سباق 50 و100 متر صدراً، وطبقاً لشروط البطولة، يحق لكل سباح المشاركة في سباقين فقط، مشيراً إلى أن السباحين يعدان من الركائز الأساسية للسباحة في المنتخب، ويتم إعدادهما بشكل جيد.

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