«الشراعية 43 قدماً».. موسم ناجح في دبي

المصدر: دبي - البيان

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حسم القارب «التبر 55» لمالكه راشد محمد راشد بن غدير وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري أمر التتويج وصدارة الترتيب العام في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

ضمن برنامج الموسم الرياضي البحري 2022 - 2023، بتألقه الكبير والملفت الذي أهله لاعتلاء قمة الترتيب بأفضل معدل نقاط بعد ختام ناجح لبطولة القوارب الشراعية 43 قدماً، ووصل إجمالي عدد القوارب التي ظهرت وشاركت في سباقي الجولتين الأولى والثانية في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً 75 قارباً..

نجاح لافت

وحققت منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً والتي تعد أعرق فئات السباقات في رياضة الآباء والأجداد نجاحاً لافتاً من خلال تنظيم سباقين اثنين الجولة الأولى والتي جرت أحداثها في الثامن من شهر أكتوبر الماضي والجولة الثانية التي أقيمت في التاسع عشر من شهر نوفمبر الماضي.

وجمع طاقم «التبر 55» خلال منافسات الجولتين الأولى والثانية 5 نقاط أهلته للتربع على القمة بعدما نجح في الوصول رابعاً خلال الجولة الأولى ثم نجاحه في الفوز بالمركز الأول في سباق الجولة الثانية ليحتفل بناموس السباق ثم يعيش طاقم القارب فرحة أُخرى بمعانقة الصدارة.

ولم يكن طريق «التبر 55» نحو الصدارة في موسم سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً مفروشاً بالورود على ضوء الظروف المختلفة التي جرت فيها المنافسات ووجود منافسين أكفاء لا يقلون مهارة حيث حل ثانياً في الترتيب العام طاقم القارب الظفرة 87 لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة محمد عبدالله جمعة المرزوقي .

والذي جمع 8 نقاط في الجولتين حيث نال المركز الثالث في الجولة الأولى والخامس في الثانية. وفي باقي المراكز حصل القارب نزاع 70 بقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي على المركز الثالث برصيد 16 نقطة متقدماً على القارب شاهين 39 بقيادة النوخذة خليفة عابد المري الذي احتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة بينما جاء القارب برق 230 لمالكه النوخذة جابر محمد جابر الحمادي في المركز الخامس وجمع 22 نقطة.

مهمة صعبة

وأبدى محمد سهيل المهيري نوخذة «التبر 55» سعادته الكبيرة بالتألق اللافت لطاقم القارب في سباقي بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً مما أهله إلى صدارة الترتيب العام في السباقين رغم صعوبة المهمة وتغير ظروف السباقات.

وأوضح إن سر تألق القارب في السباقات المختلفة يعود في المقام الأول إلى الدور الكبير لمالك القارب راشد محمد راشد بن غدير الداعم الكبير للفريق وأيضاً تكاتف أفراد الطاقم وتعاونهم يداً بيد خلال التحضيرات وأثناء المنافسات والسباقات مما ساهم في النجاح.

وحرص المهيري على توجيه الشكر إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجهة المشرفة والمنظمة لمنافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 2022 - 2023 للدور الكبير والنجاح المستمر في تنظيم السباقات بمختلف أنواعها.

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فاز القارب سهم 170 بقيادة النوخذة الشاب أحمد يوسف سالم الحمادي بالمركز الأول في الجولة الأولى، فيما تأخر وصوله كثيراً في الجولة الثانية ليحتل المركز 26 ويحصل على المركز الثامن في الترتيب العام.

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