إشادة دولية بـ «الحبتور للتنس»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أشاد الاتحاد الدولي للتنس بالتنظيم الرائع لبطولة تحدي الحبتور الدولية الـ25 لتنس السيدات المقامة حالياً في دبي، والتي تبلغ جوائزها 100 ألف دولار.

وقال جورج بانلي المشرف على بطولات السيدات بالاتحاد الدولي، إن ما شاهده خلال زيارته الخاطفة للبطولة يبعث على الدهشة والاحترام، سواء من حيث التنظيم أو التسهيلات أو المستوى الفني للاعبات، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة وعلى رأسها خلف الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللتين حظيت بهما اللاعبات المشاركات والحكام والفريق الطبي والمعالجون.

ثقة وشكر

وأعرب ليث العاني، مدير العمليات ومسؤول الحكام بالبطولة، عن سعادته البالغة بالانطباع الذي عاد به ممثل الاتحاد الدولي والمشرف على بطولات السيدات، والذي أعرب عن انبهاره بالإمكانيات والتسهيلات والتغذية المتوافرة للاعبات والدعم اللوجستي الذي يقدمه فريق العمل بالبطولة والذي وصفه بالاحترافية.

وذكر أن اللاعبات استهلكن حتى يوم الخميس 2000 كرة؛ لأن كل مباراة تستخدم من 16 إلى 20 كرة حسب زمن المباراة، لافتاً إلى أن هناك 25 جنسية تشارك في البطولة، مضيفاً أن هناك بطولة اللاعبين المحليين من مواطنين ومقيمين، والتي تحظى بمشاركة واسعة لعشر فئات تحت 12 وتحت 14 وتحت 16 وتحت 18 والكبار ومن الجنسين ويتم في نهايتها تكريم الأول والثاني من كل فئة.

مفاجآت

من جانب آخر شهدت البطولة أولى مفاجآت الزوجي إثر إقصاء الزوجي الروسي المصنف الثاني على البطولة بعد فوز الزوجي الهولندي المكون من ياسمين جمبري وببيان شوفز على الثنائي الروسي الذي يضم أنجلينا جابويفا والروسية أنستازيا زاخاروفا بمجموعتين دون رد، في مباراة استمرت ساعة و5 دقائق.

كما فاز الزوجي المصنف الرابع على البطولة والمكون من الروسية إلينا فومينا والسلوفينية داليلا باكوموفيتش على الزوجي الإندونيسية جيسي روميس ولاعبة تايبيه يوشيا تشيه وبمجموعتين مقابل مجموعة بمباراة استمرت ساعة ونصف الساعة.

أما على صعيد الفردي فلم تكن هناك مفاجآت، ففازت المصنفة الثانية على البطولة الفرنسية كريستينا ملادنوفيك على التايلاندية بنجتارن بليبوش بمجمعتين دون رد، واستغرقت مباراتهما 120 دقيقة. وفازت المصنفة الخامسة على البطولة السلوفاكية فيكتوريا كوزاموفا على الأمريكية صوفي شانج بمجوعتين دون رد، بعد ساعة و8 دقائق.

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