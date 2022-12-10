«المواي تاي» يحتفي بإلياس حبيب

المصدر: (أبوظبي - وام)

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احتفى اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ بإنجاز الحزام الملكي الذي حققه نجم منتخبنا الوطني إلياس حبيب في بطولة كأس العالم الملكي للعبة، في بانكوك وسط مشاركة نخبة نجوم العالم، بحضور عبدالله النيادي رئيس اتحاد الإمارات ورئيس الاتحاد العربي والآسيوي، وتوجه بأسمى آيات الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لدعمه الكبير للاتحاد الذي كان وراء كل إنجازات المواي تاي، مشيداً بإنجاز إلياس وأدائه البطولي في الحدث العالمي، ومعرباً عن قيمة هذا التتويج ودوره في تشجيع اللاعبين لمواصلة التميز.

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