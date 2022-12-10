إعلان الفائزين بجائزة رئيس «دولي السيارات»

المصدر: دبي البيان

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كشف الاتحاد الدولي للسيارات عن الفائزين بجائزة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للعام 2022، وهي نادي السيارات الملكي الأردني فئة (العمل المناخي)، ونادي سيارات فرنسا فئة (السلامة على الطرق)، والاتحاد الأسترالي للسيارات فئة (المساواة، والتنوع والشمول). كما مُنحت جائزة خاصة للاتحاد الأوكراني للسيارات.

وتهدف جائزة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والتي تمّ إطلاقها في سبتمبر 2022، إلى الاعتراف بالعمل المهم الذي تقوم به الأندية الأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات، وتمّ تكريم نادي السيارات الملكي الأردني لاستثماره في محطة للطاقة الكهروضوئية تبلغ مساحتها 7000 متر مربع لتغطية معظم احتياجات النادي من الكهرباء.

و مُنحت جائزة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات إلى نادي سيارات فرنسا عن موقعه الإلكتروني mobiseers.fr، وهو موقع مخصص لتنقل كبار السن، ويقدم دعماً حقيقياً لتمكينهم من الحفاظ على قدرتهم على التنقل بأمان تام.

وفازت مبادرة «نتسابق معاً» المبتكرة من قبل الاتحاد الأسترالي للسيارات بجائزة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات في مجال المساواة والتنوع والشمول، تدور هذه المبادرة حول بناء فريق من الشباب وتعليمهم المهارات المهنية والحياتية التي يحتاجون إليها للحصول على وظائف في رياضة السيارات أو صناعة السيارات.

وهنأ محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الفائزين وقال: أنا سعيد بمشاركة أعضائنا في العام الافتتاحي لهذه الجوائز وهنئ الفائزين،وآمل مشاركة المزيد من الأعضاء في 2023.

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