«الحبتور للتنس».. متابعة كبيرة ومواجهات مرتقبة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تابعت أعداد كبيرة من الجماهير فعاليات بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ 25 لتنس السيدات، أمس، في منتجع الحبتور غراند بالجميرا.

وتتجه الأنظار اليوم لمواجهات الأربعة الكبار في أكثر أيام البطولة إثارة حيث تجمع المباريات الأربع في الفردي لاعبات الصدارة المصنفات الأوائل على صعيد البطولة كما أن مباريات الزوجي سوف تحسم هوية الثنائي المنافس على اللقب الـ 25.

وشقت الروسية ديانا شنايدر المصنفة الأولى على البطولة طريقها بالفوز على المجرية تيمية بابوس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بعد مباراة ماراثونية تخللتها إثارة وندية واضحة استمرت نحو ساعتين وثلث الساعة.

وبدأت اللاعبات الفرنسيات بداية قوية حيث فازت كارول مونيه على منافستها الكرواتية جانا فيت بمجموعتين دون رد في مباراة امتدت لساعة و45 دقيقة وفازت مواطنتها اليسا جاكيمو أيضا على الروسية ماريا تيمو فيفا بمجموعتين دون رد في مباراة استغرقت ساعة ونصف.

وفازت السلوفاكية ربيكا سرامكوف على الإسرائيلية لينا جلوشكو بمجموعتين دون رد في مباراة استمرت ساعتين وثلاث دقائق.

منافسات الزوجي

أما على صعيد الزوجي، فقد شهدت المنافسات صراعاً محتدماً فقد حقق الثنائي النمساوي المكون من بربارا هاس وسينجا كراوس فوزاً غالياً على الزوجي المجري المخضرم والمكون من كيرا ناجي وزوفيا جوباسي وبمجموعتين دون رد، وفاز الزوجي الهولندي المكون من ياسمين جمبري وببيان شوفز على الثنائي المكون من الفرنسية اليسا جاكيمو والقبرصية جورجينا صربان بمجموعتين دون رد.وفاز الزوجي الروسي المكون من انجلينا جابوفا ومواطنتها انستازيا زاخاروفا على الزوجي المكون من البريطانية اميلي ابلتون والهولندية اليزابيل هارفلاج بمجموعتين دون رد.

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