عبدالله القبيسي: نسخة استثنائية من «مهرجان ليوا»

المصدر: الظفرة - البيان

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أكد عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي جاهزية واستعداد منطقة تل مرعب في الظفرة لاستضافة نسخة استثنائية من مهرجان ليوا الدولي 2023 في الفترة من 16 - 31 ديسمبر الجاري بتنظيم مشترك من نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتوجه القبيسي بالشكر للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير لإنجاح مختلف البطولات والفعاليات الرياضية والبرامج والأنشطة في منطقة الظفرة، مؤكداً على ازدهار المنطقة وتطورها في كل المسارات والتميز الكبير الذي تشهده في القطاع الرياضي، كما وجه الشكر للجهات الحكومية والرعاة كافة الذين يساهمون في دعم المهرجان وتقديم الخدمات الضرورية اللازمة لإنجاحه.

وتوقع أن الفعاليات المتنوعة للمهرجان طوال أيامه ستشهد مشاركة واسعة في مختلف الرياضات، لما يزيد عن 1200 متسابق خاصة مع التنوع الكبير للبطولات والأنشطة والرياضات التي سيستضيفها تل مرعب خلال فترة المهرجان، مؤكداً أن منطقة مرعب جاهزة من الآن لاستيعاب عشرات الآلاف من الزوار طيلة فترة المهرجان في مناطق التخييم المختلفة وفي منطقة البر وفي المناطق الجاهزة للتخييم التي قام النادي بإعدادها عن طريق كوادره المدربة.

تنوع

وأكد عبد الله القبيسي أن النسخة الحالية من المهرجان هذا الموسم ستكون استثنائية بكل المقاييس من ناحية البطولات والأنشطة الرياضية والفعاليات الترفيهية التي ستقام طوال فترة المهرجان بشكل يومي مع التنوع والشمولية التي تلبي رغبات مختلف شرائح المجتمع.

وقال ستتنوع الفئات الخاصة بالبطولات المختلفة التي تقام طوال أيام المهرجان حيث ستكون هناك منافسات السيارات والاستعراض الحر، وأيضاً الاستعراض الرملي وبطولة ليوا للدريفت بالإضافة للتحدي الكبير في اليوم الأخير وهو صعود تل مرعب إضافة لسباقات الدراجات الدراج ريس وحلبة ليوا وتحدي البيرن آوت، والرياضات التراثية ستكون حاضرة من خلال سباقات الصقور والهجن والخيول وهدد الحمام التي ستأخذ حيزاً مهماً من أيام المهرجان.

وأشار إلى اكتمال استعدادات مجتمع ومنطقة تل مرعب من مختلف النواحي خاصة مع وجود سوق تل مرعب المتكامل والذي يلبي كل احتياجات الرواد والزوار بالإضافة إلى منطقة المطاعم التي تضم ما يزيد عن خمسين علامة تجارية مختلفة في منطقة مرعب بما يعطي الأريحية للزوار والرواد بإمكانية الجلوس في المنطقة لأسابيع متواصلة.

ورحب عبد الله القبيسي بالمشاركين القادمين من كل دول الخليج والعالم خاصة المتسابقين المحترفين في الرياضات المختلفة التي سينظمها النادي طوال أيام المهرجان، مؤكداً أن مرعب سيكون القبلة التي تجذب محبي وعشاق البر والمغامرات من خلال مهرجان ليوا.

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