اتحاد الجوجيتسو يطلق «المعسكر الشتوي» الإثنين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع شركة الرؤية العالمية للاستثمار عن إطلاق المعسكر الشتوي للجوجيتسو الاثنين المقبل الموافق 12 ديسمبر الجاري، وسط إقبال كبير على المشاركة من الأطفال والشباب محبي الرياضة.

ويقام المعسكر الشتوي الذي تستمر فعالياته حتى 31 ديسمبر الجاري في مركز تدريب اتحاد الإمارات للجوجيتسو في «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية ومراكز اللياقة ( UAEJJ Fitness ) في منطقة الباهية بأبوظبي، ومردف بدبي، والسلامات في العين. وتستقبل تلك المراكز البنين والبنات من الفئات العمرية بين 6 و16 عاماً، في خطوة تعكس حرص الاتحاد على تشجيع الفئات المستهدفة من الأطفال والبراعم والناشئين على الاستثمار الأمثل لإجازة الفصل الدراسي.

ويتضمن المعسكر مجموعة من الألعاب الرياضية أبرزها الجوجيتسو، والفنون القتالية المختلطة، وتمارين اللياقة والتربية البدنية، فضلاً عن المسابقات الرياضية.

تأهيل

ويهدف الاتحاد من خلال هذه المبادرة الرائدة إلى تحقيق أعلى مستويات التطوير المهاري في رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، عن طريق تأهيل اللاعبين وإعدادهم وفق برنامج يوفر لهم كل ما يتعلق بهذه الرياضات، والاستغلال الأمثل لفترة تواجدهم في المعسكر لاكتساب مهارات جديدة تُساهم في تنمية مواهبهم في الدفاع عن النفس وتنشيط قدراتهم الفكرية والإبداعية والحركية، ويسعى الاتحاد أيضاً من خلال التركيز على الفنون القتالية المختلطة وإدراجها ضمن فعاليات المعسكر الشتوي إلى تعزيز الوعي حول أهميتها كرياضة دفاع عن النفس.

وأوضح الاتحاد أن المعسكر الشتوي يوفر برامج تدريبية متكاملة مصممة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وأن هناك إقبالاً كبيراً على المشاركة في المعسكر، خاصة أن المعسكرات الماضية حققت العديد من المكاسب لا سيما المساهمة في صقل المواهب، وتنشئة الأطفال والصغار، وتنمية القيم الاجتماعية والولاء والانتماء التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً برياضة الجوجيتسو.

ويوفر المعسكر مدربين ومشرفين من أصحاب الكفاءة والخبرة لمتابعة تنفيذ برامج التدريب بدقة، وتحفيز العناصر الجديدة المنضمة حديثاً من البنين والبنات على الارتباط بالرياضة والرغبة في تطوير مواهبهم لرفد الإمارات بمجموعة من المواهب الواعدة التي تسهم في تعزيز ريادة وإنجازات الدولة في الساحات الرياضية.

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