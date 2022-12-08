رجبي الإمارات يشارك في «آسيوية الناشئين»

المصدر: دبي-العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

غادرت صباح أمس بعثة منتخبات الإمارات للرجبي تحت 18 سنة ناشئين وناشئات إلى كاثماندو عاصمة النيبال للمشاركة ببطولة آسيا لسباعيات الرجبي تحت 18 سنة.

يترأس البعثة محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، وتضم أبولو برليني المدير الفني، والمدربة فيلادلفيا أولاندو و 30 لاعباً ولاعبة، وتنطلق البطولة يوم غدٍ وتختتم بعد غدٍ، ويتنافس على اللقب منتخبات ماليزيا، الصين تايبيه، تايلاند، الهند، تايلاند، نيبال، بنجلاديش، كوريا الجنوبية والإمارات.

وحرص محمد الزعابي على الالتقاء بأعضاء المنتخبين في التجمع الأخير للمنتخب قبل المغادرة، من أجل تحفيزهم ودعمهم لتقديم مستويات طيبة خلال البطولة وحضهم على الظهور المشرف والحرص على السلوك الرياضي واتباع التعليمات التي توجه لهم من المدربين والإداريين، والحرص على بذل أقصى الجهد، والعودة بكأس البطولة على المستويين ناشئين وناشئات أسوة ببطولة آسيا لسباعيات الرجبي للشباب والشابات تحت 20 سنة والتي أقيمت بأوزبكستان خلال نوفمبر الماضي لتحقيق إنجاز تاريخي آخر لدولة الإمارات.

وقال يوسف أحمد شاكر مساعد المدرب: «منتخباتنا على أتم الاستعداد لخوض البطولة حيث استعدوا جيداً، وأضاف: سوف نباشر التدريبات فور وصولنا نيبال من أجل التعود على الأجواء الباردة قبل انطلاق المنافسات الرسمية وكلنا ثقة بقدرة اللاعبين على تقديم الأداء المشرّف، وهناك حالة تفاؤل بقدرة الفريق على تقديم مستويات متميزة وثقتنا كبيرة في لاعبينا ولاعباتنا لتحقيق نتائج متميزة خصوصاً بعد الفوز بذهبيتي الشباب والشابات وحصد لقب أبطال آسيا بفئة تحت 20 عاماً خلال الشهر الماضي وكذلك تحقيق منتخب الرجال لفضية كأس آسيا للرجبي بمستوى النخبة الذي يضم الثمانية الكبار بالقارة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز