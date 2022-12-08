رقم قياسي لنادي الفنون القتالية الهندي في دبي

المصدر: دبي - البيان

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حقق نادي كالاري دبي للفنون القتالية التقليدية، الذي تأسس في عام 2020، تحت قيادة الدكتور. راهيس جوروكال، رقماً قياسياً جديداً دخل به موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، حيث قام 267 طالباً بالنادي بحركات فنون الدفاع عن النفس «كالاريباياتو» في وقت واحد، في شكل صقر، في فعالية تم تنظيمها بالتعاون مع شرطة دبي أول من أمس بمقر الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ التابع لشرطة دبي، السطوة دبي.

تراوحت أعمار المشاركين ما بين 4 أعوام إلى 60 عاماً، ومن خمس جنسيات مختلفة، هي الهند وباكستان والفلبين وسريلانكا ومصر.

حضر الحفل العميد راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والملازم مراد شعبان من شرطة دبي، وفاطمة بوهجير، المنسق العام لشرطة دبي - مبادرة الروح الإيجابية.

جاء الحدث في إطار مشاركة النادي في احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ51.

والكالاريباياتو من الفنون القتالية الهندية العريقة التي يعود تاريخها إلى 3000 عام، وتعود نشأتها إلى ولاية كيرالا الهندية.

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