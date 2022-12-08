«سباق الخليج 12 ساعة» بحلبة مرسى ياس غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعد حلبة مرسى ياس لاستضافة منافسات أحد أهم سباقات التحمل في المنطقة خلال عطلة هذا الأسبوع، إذ تنطلق يوم غدٍ التجارب الحرة لسباق الخليج 12 ساعة الذي يسجل مشاركة عدد قياسي من السائقين في نسخته رقم 12.

وتشارك في السباق الأكبر في المنطقة لسيارات جي تي 3، 34 سيارة يستعد سائقوها لخوض المنافسات على مسار حلبة مرسى ياس في كل من فئتي جي تي 3 وكأس جي تي، وتنطلق حصة التجارب التأهيلية يوم السبت عند تمام الساعة 10 صباحاً، لرسم شبكة انطلاق السباق الشاق والحماسي الذي ينطلق صباح يوم الأحد، وتستمر منافساته لمدة 12 ساعة حافلة بالمتعة والتشويق.

ويشارك في منافسات سباق الخليج 12 ساعة في هذا العام سائق الفورمولا1 وفريق هاس كيفن ماجنوسن، الذي يعود إلى حلبة مرسى ياس بعد أسابيع قليلة من مشاركته في سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، ويشارك ماجنوسن في أول ظهور رسمي له في سباقات جي تي 3 مع فريق إم دي كيه موتورسبورت، برفقة والده والسائق المخضرم يان ماجنوسن، الفائز بسباق لومان 24 ساعة، بالإضافة إلى مارك كام، في متن سيارة فريق إم دي كيه موتورسبورت من طراز فيراري.

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «بعد النجاح الذي حققته عطلة نهاية أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى الذي سجل حضوراً قياسياً في هذا العام، يسعدنا أن نستضيف أكبر شبكة انطلاق لسباق الخليج 12 ساعة لخوض منافسات النسخة 12 من السباق على مسار حلبة مرسى ياس».

وتابع: «سعداء بالنمو المستمر لرياضة السباقات والاهتمام العالمي المتزايد بسباق الخليج 12 ساعة، ونتطلع قدماً لمتابعة نخبة من أفضل سائقي التحمل يخوضون منافسات هذا السباق المشوق هنا في جزيرة ياس».

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