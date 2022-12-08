«دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» تكرم شركاء النجاح

المصدر: دبي - البيان

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كرم مجلس دبي الرياضي الدوائر والمؤسسات والجهات الداعمة والراعية التي شاركت في نجاح تنظيم النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الأكبر من نوعها التي نظمها مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه المجلس في مقره بحي دبي للتصميم بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس ومشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والعقيد عبدالله عتيق الكاش مدير إدارة الفعاليات والمواكب في شرطة دبي، وممثلي الجهات الداعمة والراعية للدورة.

وتضمن تكريم الجهات كلاً من شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، قناة دبي الرياضية، مجموعة نخيل العقارية، نادي النصر الرياضي، نادي بادل بوينت، شركة أكوافينا للمياه، شوكولاتة باتشي.

1500

وأقيمت منافسات دورة الشيخة هند خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر 2022، بمشاركة نسائية كبيرة تجاوزت 1500 رياضية من منتسبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة تنافسن في 10 ألعاب رياضية متنوعة، حيث استقطبت الدورة على مدار 10 سنوات مشاركة أكثر من 360 جهة حكومية وخاصة مثّلها أكثر من 7000 رياضية من بينهن أكثر من 4300 إماراتية.

وتضمنت النسخة العاشرة من الدورة 10 ألعاب رياضية متنوعة هي: البولينغ التي أقيمت في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، وسباق الجري الذي أقيم في مضمار ميدان، وسباق الدراجات الهوائية الذي أقيم في مضمار ميدان لمسافتي 20 و30 كيلومتراً، والبادل تنس التي أقيمت في نادي بادل بوينت بمنطقة القوز، والكروس فت التي أقيمت في نادي لونا الرياضي للسيدات، والاسكواش التي أقيمت في نادي دبي للسيدات، والريشة الطائرة، وكرة الطاولة اللتين أقيمتا في نادي النصر الرياضي، والشطرنج التي أقيمت في نادي دبي للشطرنج، والألعاب الإلكترونية التي أقيمت في مقر مجلس دبي الرياضي.

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