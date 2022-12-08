«الكاراتيه» يعتمد المشاركة الآسيوية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه في اجتماعه السابع بنادي ضباط شرطة دبي برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، مشاركة المنتخب الوطني في منافسات بطولة آسيا للناشئين والناشئات والشباب والشابات وتحت 21 سنة والرجال والسيدات في طشقند بأوزبكستان في الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الحالي.

وحضر الاجتماع، راشد عبد المجيد آل علي، النائب الأول لرئيس المجلس، ومحمد الشحي، المدير المالي، وإبراهيم النعيمي، عضو المجلس، والخبيرين محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، وهشام سري المدير الفني للاتحاد.

واستعرض المجلس تقرير أعمال اللجنة الفنية عن الفترة التي سبقت بطولة غرب آسيا الثالثة في الشارقة وما تحقق من نتائج لوضع الخطط المستقبلية .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز