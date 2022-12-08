16 لاعباً في «آسيوية القوس والسهم»

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد القوس والسهم القائمة النهائية للمنتخب المشارك في بطولة كأس آسيا، بالشارقة، وتضم 16 لاعباً ولاعبة هم:عبدالله الكتبي، علي عتيق «نادي المدام»، ناصر سعيد، شمائل خميس «الفجيرة للفنون القتالية»، رحمه الشامسي «الحمرية»، عائشة جاسم ، فاطمة البلوشي، حصة يعقوب، آمنة العوضي، مها الحوسني «سيدات الشارقة»، أيوب قاسم، محمد الشحي «دبي لأصحاب الهمم»، جمانة النجار «دي آرشر»، سيف اليماحي «خورفكان »، محمد مبارك «الشارقة الرياضي»، وهيفاء النقبي «خورفكان لأصحاب الهمم».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز