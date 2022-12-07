الشارقة يتمسك بصدارة دوري اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حافظ الشارقة على صدارة دوري رجال اليد بفوزه على ضيفه فريق النصر 29- 27، بختام مباراة مثيرة شهدت الندية والإثارة طوال مراحلها، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة بختام الجولة الرابعة، واستمر النصر بالمركز الخامس برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن العين السادس، عقب خسارة الزعيم العيناوي أمام شباب الأهلي 19- 23، ليستمر شباب الأهلي بمركزه الثاني برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن الوصل الثالث برصيد 10 نقاط، عقب فوز الوصل على دبا الحصن بعقر داره 37 - 31، واستمر دبا الحصن بالمركز السابع برصيد 6 نقاط، وكان الجزيرة قد حقق فوزه الثاني بالبطولة والذي جاء بصعوبة على حساب ضيفه فريق مليحة 28- 27، ليستمر فريق مليحة بمركزه الأخير الثامن بـ 5 نقاط.

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