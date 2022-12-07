16 لاعباً يمثلون الإمارات في «آسيوية القوس والسهم»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم القائمة النهائية للمنتخب المشارك في بطولة كأس آسيا (المرحلة الثالثة)، والتي تستضيفها الشارقة في الفترة ما بين 20 إلى 25 ديسمبر الحالي برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك بعد المرحلة الثالثة من اختبارات انتقاء عناصر المنتخب الوطني، والتي أقيمت على مدار يومي 3 و4 ديسمبر.

وتضم القائمة التي وقع عليها الاختيار 16 لاعباً ولاعبة هم: عبدالله عبيد الكتبي، علي عتيق الكتبي «نادي المدام»، ناصر علي سعيد، شمائل خميس أحمد «نادي الفجيرة للفنون القتالية»، رحمه خالد الشامسي «نادي الحمرية»، عائشة جاسم آل علي، فاطمة محمد البلوشي، حصة يعقوب العوضي، آمنة العوضي، مها محمد الحوسني «نادي سيدات الشارقة»، أيوب قاسم عبد الكريم، محمد عبدالله الشحي «نادي دبي لأصحاب الهمم»، جمانة النجار «نادي دي آرشر»، سيف اليماحي «نادي خورفكان الثقافي الرياضي»، محمد صالح مبارك «نادي الشارقة الرياضي»، وهيفاء راشد النقبي «نادي خورفكان للمعاقين».

وقال حميد المشرخ، أمين عام اتحاد الإمارات للقوس والسهم إن المرحلة المقبلة مهمة للغاية لتهيئة الأجواء الملائمة أمام منتخبنا الوطني لرفع مستوى جاهزيتهم البدنية والفنية مع اقتراب العد التنازلي للبطولة، بالثقة العالية في قدراتهم للدفاع عن الطموحات الوطنية وإبراز التطور اللافت الذي حققته اللعبة وفق أفضل الممارسات.

حرص

وأكد المشرخ أن مجلس إدارة الاتحاد بقيادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي يحرص على توفير كل المعطيات للارتقاء باللعبة والنهوض بها وإعداد أبطال يمتلكون القدرة على المنافسة بقوة في جميع المحافل لتعزيز وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرياضية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في ظل الدعم والاهتمام والرعاية الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة.

يذكر أن اتحاد الإمارات للقوس والسهم تعاقد مع المدرب البريطاني مايكل بيرت لتولي مهمة تدريب منتخبنا الوطني، حيث يتمتع بخبرة كبيرة في اللعبة، وحائز على جوائز عدة، بجانب أنه لاعب الرماية السابق رقم 2 في 2001، كما قام بتدريب مجموعة من الرياضيين الدوليين بعد اعتزاله في 2012، بجانب حصوله على عدد من الإنجازات والميداليات على مستوى العالم في كل من الألعاب الأولمبية للمعاقين والرماية الجسدية، بما في ذلك 6 ميداليات في ألعاب طوكيو 2020.

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