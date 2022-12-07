الأوكراني توخاييف بطل «الشطرنج الخاطف» بالعين

المصدر: العين - البيان

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توج الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني آدم توخاييف بكأس مسابقة الشطرنج الخاطف في بطولة الثاني من ديسمبر، التي أقيمت ضمن احتفالات نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بعيد الاتحاد للدولة، وذلك بمشاركة 108 لاعبين ولاعبات من 19 دولة.

وأحرز توخاييف اللقب بعد تحقيق 9.5 نقاط من 11 جولة، بينما حل في المركز الثاني لاعب الفلبين أريلانو برصيد 9 نقاط، ثم الأستاذ الدولي الكبير ميرت إردجدو من تركيا برصيد 8.5 نقاط، وتلاه في المركز الرابع لاعب جورجيا الأستاذ الدولي جورجي سيباشفيللي برصيد 8.5 نقاط.

وفاز بجائزة أفضل لاعب إماراتي لاعبنا الدولي عمار السدراني، فيما فازت بجائزة أفضل لاعبة إماراتية زينب المعمري، بينما فاز بجائزة أفضل لاعب عيناوي حمد آل علي، كما فازت بجائزة أفضل لاعبة عيناوية موزة المعمري.

وأقيمت البطولة وفقاً للنظام السويسري من 11 جولة وحصل كل لاعب على زمن تفكير 3 دقائق لكل لاعب للمباراة مع إضافة ثانيتين عن كل نقلة من بداية المباراة طبقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج الخاطف.

تابع المنافسات وأشرف عليها هشام علي الطاهر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي، وقام بتحكيم البطولة طاقم برئاسة الحكم الدولي أحمد النعيمي وعاونه الحكم الاتحادي أحمد عادل والحكم أحمد عبد القادر.

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