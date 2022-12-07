اتحاد الرماية يستعرض الخطط المستقبلية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ناقش مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرماية، الخطط المستقبلية للاتحاد خلال الاجتماع الذي عقده أمس بدبي، وبداية رحب ربيع العوضي، نائب رئيس الاتحاد، بالأعضاء نيابة عن الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس الاتحاد.

وأشار نائب رئيس الاتحاد لقرار المجلس التنسيقي للرياضة، بإدراج رياضة الرماية ضمن «الرياضات ذات الأولوية» وما يترتب على هذا الاختيار من توسيع لقاعدة المشاركة في المحافل الدولية، وزيادة فرص التأهيل الأولمبي لدولة الإمارات.

وأضاف أن الاتحاد يسعى لتطوير العلاقات مع الأندية المهتمة برعاية وتكوين الفرق واللاعبين والموهوبين، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة.

واعتمد الاجتماع تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية للرماية برئاسة الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، وعبد الله إسماعيل الكمالي نائبا للرئيس، والأعضاء علي محمد الشحي، وحسين علي الغيلاني الجنيبي، وفيصل سرحان الكعبي، وحسن محمد بن هدية، ومعصومة السيد عبد الرحيم الهاشمي. كذلك تعيين بدر محمد الريامي مديراً تنفيذياً للأكاديمية، وطلال هندي مديراً فنياً للأكاديمية، والدكتور محمد فضل الله مستشاراً قانونياً للأكاديمية.

واستعرض طلال هندي، المدير التنفيذي للاتحاد، التقرير السنوي لحصاد أعمال الاتحاد، وقدم شرحاً تفصيلياً للتحليل المالي للإيرادات والمصروفات للسنة المالية 2022.

أرقام

وعن المنافسات تضمن التقرير الذي قدمه المدير التنفيذي مشاركة 372 رياضياً و54 إدارياً و70 حكماً في المنافسات المحلية، و71 مشاركاً ومشاركة في 18 منافسة دولية، وتحقيق تسع ميداليات ملونة في المحافل الدولية، كما تطرق المدير التنفيذي للمعايير الفنية والأرقام التنافسية لاختيار اللاعبين المشاركين في البطولات الدولية 2023م. وأفاد أن الاتحاد في صدد إقامة الشراكات الاستراتيجية واتفاقيات التعاون مع المؤسسات الرياضية والشرطية والقوات المسلحة وجميع المؤسسات المهتمة برياضة الرماية.

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