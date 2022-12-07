اليافعي بطل ثاني جولات «الإمارات لزوارق فورمولا4»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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اختتم نادي أبوظبي للرياضات البحرية منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا4 والتي نظمت على كاسر الأمواج في أبوظبي وشهدت منافسات قوية، وتمكن المتسابق سالم اليافعي من إحراز المركز الأول وحل ثانياً أبو بكر المري وجاء في المركز الثالث حمدان المفلحي.

وحظيت الجولة التي انقسمت إلى مرحلتين بإثارة كبيرة وندية، وشهدت المرحلة الأولى تحقيق سالم اليافعي للمركز الأول ثم عاد ليحرز المركز الأول في المرحلة الثانية ليحكم قبضته وبقوة على لقب السباق ويؤكد تفوقه في المنافسة، وكان اليافعي قد حقق لقب الجولة الأولى والماضية والتي أقيمت في شهر فبراير الماضي ليعيد صياغة نفس الفوز والمركز عبر ثاني جولات البطولة، وكرم الفائزين في الختام ماجد المهيري مدير إدارة السباقات في النادي وناصر الظاهري مشرف عام السباق.

وعبر ناصر الظاهري عن ارتياحه للمستوى الذي ظهرت به المنافسة وما قدمه المشاركون من مستوى عال وراق في السباق.

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