إنجاز لسيف بن فطيس في «كأس دولي الرماية»

المصدر: (القاهرة - البيان)

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حقق سيف بن فطيس نجم منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، الميدالية البرونزية في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية، التي أقيمت بالميادين الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر العربية بمشاركة نخبة الرماة في العالم.

وتوجه بن فطيس بالشكر والتقدير إلى اتحاد الرماية على رعايته ودعمه وتسهيل مهمته في المشاركة في برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024، كما وجه الشكر إلى الأب الروحي لرماية الأطباق الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم على دعمه المتواصل له ولكل زملائه الرماة.

وتعد هذه الميدالية ثمرة من ثمار دعم ورعاية اتحاد الإمارات للرماية لرماة النخبة الذين تعدهم للتأهل والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024 وفق خطة علمية مدروسة تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرياضة كانت قد صنفت اتحاد الإمارات للرماية ضمن الرياضات ذات الأولوية في سبيل تحقيق أهداف استراتيجية القطاع الرياضي 2032 لتوسيع المشاركة في الألعاب الأولمبية، وتعزيز فرص الإمارات في تحقيق إنجازات دولية.

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